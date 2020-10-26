26 октября на части ул. Ушинского перекроют движение с 08:00 до 19:00. Об этом сообщили в КК "Киевавтодор".

На улице Ушинского завершается средний ремонт покрытия. Дорожники работают на участке между улицами Смелянской и Донецкой.

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26 октября будут делать верхний слой покрытия. Во время работ движение будет перекрыто. Объехать ремонтный участок можно по маршруту: ул. Ушинского – ул. Фастовская – ул. Волынская – ул. Донецкая – ул. Ушинского; ул. Ушинского – ул. Донецкая – ул. Волынская – ул. Смелянская – ул. Ушинского.