26 жовтня на частині вул. Ушинського перекриють рух із 8:00 до 19:00. Про це повідомили у КК "Київавтодор".

На вулиці Ушинського завершується середній ремонт покриття. Дорожники працюють на ділянці між вулицями Смілянською і Донецькою.

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26 жовтня влаштовуватимуть верхній шар покриття. Під час робіт рух буде перекрито. Об'їхати ремонтну ділянку можна за маршрутом: вул. Ушинського – вул. Фастівська – вул. Волинська – вул. Донецька – вул. Ушинського; вул. Ушинського – вул. Донецька – вул. Волинська – вул. Смілянська – вул. Ушинського.