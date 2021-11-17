После 20 декабря может быть открыто автосообщение по новому участку Большой Кольцевой дороги и транспортную развязку над улицей Богатырской.

До конца этого года – после 20 декабря, в столице планируют открыть автосообщение по новому участку Большой Кольцевой дороги – от проспекта Маршала Рокоссовского до улицы Богатырской. А также новую транспортную развязку над улицей Богатырской. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время проверки работ на этом объекте.

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Он отметил, что большую нагрузку на транспортную инфраструктуру Киева создает транзитный транспорт. Ежедневно через столицу проезжает более 4 тысяч грузовых авто.

"Единственным решением проблемы большого транзита через столицу является строительство киевской окружной дороги – проекта, который должно воплотить правительство. Чтобы транспорт не направлялся через столицу, затрудняя трафик и разрушал дороги в городе", – заявил Виталий Кличко.

Он отметил, что с тех пор, как был на объекте в сентябре, здесь многое изменилось, и строительные работы близятся к завершению. Уже сделали верхний слой асфальтобетонного покрытия на участке от проспекта Рокоссовского до улицы Семьи Кульженков. Почти достроили путепровод через улицу Богатырскую. На нем завершили основные строительно-монтажные работы, устроили гидроизоляцию и нижний слой асфальтобетонного покрытия. Также почти готов путепровод через железную дорогу. На нем тоже завершили основные строительно-монтажные работы и устроили гидроизоляцию.

"Сегодня на этом крупном и важном объекте транспортной инфраструктуры продолжаются работы, чтобы как можно скорее открыть его для автомобильного движения. Здесь будут и велодорожки, пешеходные тротуары. Уже обустраивают все сети и дождевую канализацию. Также установят шумозащитный экран, чтобы шум от машин не мешал жителям близлежащих домов", – подчеркнул Виталий Кличко.