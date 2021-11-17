Після 20 грудня може бути відкрито автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої дороги та транспортну розв’язку над вулицею Богатирською.

До кінця цього року – після 20 грудня, у столиці планують відкрити автосполучення новою ділянкою Великої Кільцевої дороги – від проспекту Маршала Рокоссовського до вулиці Богатирської. А також нову транспортну розв’язку над вулицею Богатирською. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час перевірки робіт на цьому об’єкті.

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Він зазначив, що велике навантаження на транспортну інфраструктуру Києва створює транзитний транспорт. Щодня через столицю проїжджає понад 4 тисячі вантажних авто.

"Єдиним вирішенням проблеми великого транзиту через столицю є будівництво Київської окружної дороги – проекту, який має втілити уряд. Щоб транспорт не прямував через столицю, ускладнюючи трафік і руйнуючи дороги в місті", – заявив Віталій Кличко.

Він зазначив, що відтоді, як був на об’єкті у вересні, тут багато чого змінилося, і будівельні роботи наближаються до завершення. Вже влаштували верхній шар асфальтобетонного покриття на ділянці від проспекту Рокоссовського до вулиці Сім’ї Кульженків. Майже добудували шляхопровід через вулицю Богатирську. На ньому завершили основні будівельно-монтажні роботи, влаштували гідроізоляцію та нижній шар асфальтобетонного покриття. Також майже готовий шляхопровід через залізницю. На ньому теж завершили основні будівельно-монтажні роботи та влаштували гідроізоляцію.

"Сьогодні на цьому великому і важливому об’єкті транспортної інфраструктури тривають роботи, аби якомога швидше відкрити його для автомобільного руху. Тут будуть і велодоріжки, пішохідні тротуари. Вже облаштовують всі мережі та дощову каналізацію. Також встановлять шумозахисний екран, аби шум від автівок не заважав мешканцям прилеглих будинків", – підкреслив Віталій Кличко.