Светофор на бульваре Леси Украинки оборудовали консолями со светодиодными модулями.

Это первый из шести светофорных объектов на бульваре Леси Украинки, которые модернизирует Центр организации дорожного движения.

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Подобные консоли вскоре установят на перекрестках бульвара Леси Украинки и улицы Джона Маккейна, бульвара Леси Украинки и улицы Генерала Алмазова, бульвара Леси Украинки и улицы Евгения Коновальца, бульвара Леси Украинки и улицы Мечникова, а также на бульваре Леси Украинки, 14.

Светодиодные консоли имеют низкое энергопотребление и нечувствительный к солнечному освещению сигнал. Хорошо заметны в любое время суток и при любой погоде и акцентируют внимание водителей на сигналах светофора.