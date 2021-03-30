Світлофор на бульварі Лесі Українки обладнали консолями зі світлодіодними модулями.

Це перший із шести світлофорних об’єктів на бульварі Лесі Українки, які модернізує Центр організації дорожнього руху.

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Подібні консолі незабаром встановлять на перехрестях бульвару Лесі Українки та вулиці Джона Маккейна, бульвару Лесі Українки та вулиці Генерала Алмазова, бульвару Лесі Українки та вулиці Євгена Коновальця, бульвару Лесі Українки та вулиці Мечникова, а також на бульварі Лесі Українки, 14.

Світлодіодні консолі мають низьке енергоспоживання та нечутливий до сонячного освітлення сигнал. Добре помітні у будь-яку пору доби та за будь-якої погоди і акцентують увагу водіїв на сигналах світлофора.