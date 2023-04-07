В Киеве был замечен интересный Aston Martin DB11. Суперкар доработан в подразделении Q, которое создает самые эксклюзивные автомобили британской марки.

Программа персонализации Q Collection предлагает особые варианты окраски и внутренней отделки авто. В частности, у этого купе Aston Martin DB11 специальный голубой цвет Frosted Glass Blue – такая опция стоит 6380 долларов. А еще можно заметить двухцветную кожу в салоне.

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В Украине также есть синий кроссовер Aston Martin DBX. К слову, моду на такой цвет ввела королевская семья Катара.

С технической точки зрения это обычный Aston Martin DB11 с 5,2-литровым V12 твин-турбо на 608 л. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,9 с и развивает 322 км/ч.