У Києві помітили цікавий Aston Martin DB11. Суперкар доопрацьовано у підрозділі Q, який створює найексклюзивніші автомобілі британської марки.

Програма персоналізації Q Collection пропонує особливі варіанти забарвлення та внутрішнього оздоблення авто. Зокрема, у цього купе Aston Martin DB11 спеціальний блакитний колір Frosted Glass Blue – така опція вартує 6380 доларів. А ще можна помітити двоколірну шкіру в салоні.

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В Україні також є блакитний кросовер Aston Martin DBX. До речі, моду на такий колір ввела королівська сім’я Катару.

З технічної точки зору це звичайний Aston Martin DB11 з 5,2-літровим V12 твін-турбо на 608 к. с. Він розганяється до 100 км/год за 3,9 с і розвиває 322 км/год.