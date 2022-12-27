Цель автоковоркинга – обеспечить рабочее место с доступом в интернет в автомобиле даже во время блекаута.

В Киеве вблизи супермаркета открыт первый автомобильный коворкинг. Он позволяет работать за компьютером или со смартфона прямо в салоне машины. При этом неважно, есть ли в этом районе электроэнергия и мобильная связь – коммуникации для посетителей здесь полностью автономны.

Также интересно какие заправки работают на автономном питании.

Для того чтобы воспользоваться таким коворкингом, нужно подъехать на стоянку вблизи него на автомобиле. Первый автоковоркинг в Киеве работает возле супермаркета "Сільпо" на ул. Березневой, 12-А. Впрочем, в этой сети обещают, что список адресов будет расширяться.

Чтобы подключить гаджет к сети интернет, нужно ввести логин и пароль, указанный на плакате, размещенный на этом паркинге. Доступ в интернет бесплатный. Он будет стабильным, даже если в районе нет электричества, а базовые станции мобильных операторов будут перегружены. Ведь доступ к сети предоставляется с помощью спутникового "старлинка".

Если проголодаетесь, курьеры «Сільпо» доставляют продукты и напитки из магазина прямо в салон авто. В магазине можно зарядить гаджеты и погреться, закупить продукты. Ведь супермаркет работает на мощном генераторе.