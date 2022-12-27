Мета автоковоркінгу - забезпечити робоче місце з доступом в інтернет в автомобілі навіть під час блекауту.

В Києві поблизу супермаркету відкрито перший автомобільний коворкінг. Він дає можливість працювати за комп’ютером чи зі смартфону прямо в салоні машини. При цьому неважливо, чи в цьому районі є електроенергія та мобільний зв’язок – комунікації для відвідувачів тут повністю автономні.

Також цікаво які заправки працюють на автономному живленні

Для того, щоб скористатись таким коворкінгом, потрібно під’їхати на стоянку поблизу нього на авто. Наразі перший автоковоркінг у Києві працює біля супермаркету “Сільпо” на вул. Березневій, 12-А. Втім, в цій мережі обіцяють, що перелік адрес буде розширюватись.

Щоб під’єднати гаджет до мережі інтернет, треба ввести логін і пароль, який вказаний на плакаті, розміщений на цьому паркінгу. Доступ до інтернету безкоштовний. Він буде стабільним навіть якщо в районі нема електрики, а базові станції мобільних операторів будуть перевантажені. Адже доступ до мережі надається за допомогою супутникового “старлінка”.

Якщо зголоднієте, кур’єри «Сільпо» доставляють продукти та напої з магазину прямо в салон авто. У самому магазині можна зарядити гаджети та погрітися, закупити продукти. Адже супермаркет працює на потужному генераторі.