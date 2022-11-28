Найбільші мережі АЗС встановили на заправках генератори та "Старлінки" і працюють незалежно від того, чи є в районі електроенергія.

Під час масових відключень електроструму автозаправні станції залишались одними з небагатьох об’єктів інфраструктури, де було світло. І зараз, коли в країні продовжують аварійні відключення, на мереживних АЗС є можливість заправитись, перекусити та випити гарячий напій.

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90% АЗС WOG забезпечені резервним джерелом електрики, говорить в інтерв’ю “Форбсу” директор із маркетингу мережі WOG Геннадій Карлінський. Протягом найближчих двох тижнів цей показник буде доведений до 100%, додає він. Компанія, за його словами, готова до форс-мажорних ситуацій. «У нас налагоджена система підвозу та ротації персоналу, кожна АЗС забезпечена альтернативними каналами звʼязку, каже він. – Деякі АЗС будуть додатково забезпечені супутниковим інтернет-звʼязком».

Понад 70% АЗС ОККО оснащенні генераторами. До кінця року буде 100%, каже пресслужба компанії. Щоб залишатись на звʼязку, ОККО закуповує “Старлінки” на свої АЗС. Компанія встановила 30 “Старлінків” та замовила ще 100. “Як тільки отримуємо обладнання, розподіляємо між найбільш проблемними точками. Деякі вже працюють в Херсоні, де блекаут і по декілька діб немає зв’язку”, – кажуть у пресслужбі компанії.

Мережа БРСМ оснащена генераторами на 50%, каже Олександр Мельничук, директор зі стратегічного маркетингу БРСМ. «Додаткові генератори вже в дорозі, і найближчим часом більше 80% наших АЗС будуть з генераторами», – каже він.

БРСМ також оснащує “Старлінками” першочергово звільнені території. “Наші АЗС в Херсоні та в Харківській області оснащені “Старлінками”, – каже Мельничук.

Всі станції SOCAR облаштовані генераторами, каже директорка з корпоративної комунікації компанії Олена Осипчук. Середній запас пального на АЗС 7-–10 днів, говорить вона. “Також є запаси на нафтобазах, тому ми зможемо швидко поповнювати АЗС”, – додає вона.

Мельничук з БРСМ не виключає обмежень, якщо повториться ажіотаж перших місяців війни. «Проте поки ми не спостерігаємо критичного зростання попиту», – стверджує він.