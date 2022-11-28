Крупнейшие сети АЗС установили на заправках генераторы и "Старлинки" и работают независимо от того, есть ли электроэнергия в районе.

Во время массовых отключений электричества автозаправочные станции оставались одними из немногих объектов инфраструктуры, где был свет. И сейчас, когда в стране продолжают аварийные отключения, на сетевых АЗС есть возможность заправиться, перекусить и выпить горячий напиток.

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90% АЗС WOG снабжены резервным источником электричества, говорит в интервью "Форбсу" директор по маркетингу сети WOG Геннадий Карлинский. В ближайшие две недели этот показатель будет доведен до 100%, добавляет он. Компания, по его словам, готова к форс-мажорным ситуациям. «У нас отлажена система подвоза и ротации персонала, каждая АЗС снабжена альтернативными каналами связи, говорит он. – Некоторые АЗС будут дополнительно снабжены спутниковой интернет-связью».

Более 70% АЗС ОККО оснащены генераторами. До конца года будет 100%, говорит пресс-служба компании. Чтобы оставаться на связи, ОККО закупает "Старлинки" на свои АЗС. Компания установила 30 "Старлинков" и заказала еще 100. "Как только получаем оборудование, распределяем между наиболее проблемными точками. Некоторые уже работают в Херсоне, где блэкаут и несколько суток нет связи”, – говорят в пресс-службе компании.

Сеть БРСМ оснащена генераторами на 50%, говорит Александр Мельничук, директор по стратегическому маркетингу БРСМ. "Дополнительные генераторы уже в пути, и в ближайшее время более 80% наших АЗС будут с генераторами", – говорит он.

БРСМ также оснащает "Старлинками" в первую очередь освобожденные территории. “Наши АЗС в Херсоне и Харьковской области оснащены “Старлинками”, – говорит Мельничук.

Все станции SOCAR оснащены генераторами, говорит директор по корпоративной коммуникации компании Елена Осипчук. Средний запас горючего на АЗС 7-10 дней, говорит она. "Также есть запасы на нефтебазах, поэтому мы сможем быстро пополнять АЗС", – добавляет она.

Мельничук из БРСМ не исключает ограничений, если повторится ажиотаж первых месяцев войны. "Однако пока мы не наблюдаем критического роста спроса", – утверждает он.