В Киеве появился первый электрический Hummer

В центре Киева засветился GMC Hummer EV в редкой лимитированной версии Edition 1 на 1000 сил. Он является одним из первых электропикапов этой модели в Украине. О появлении этого необычного авто информирует focus.ua.

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Электрический Hummer – настоящий гигант, который достигает 5,5 м длиной и весит 4,3 тонны (для него нужны водительские права категории С1). Грузоподъемность авто составляет 590 кг, также 320-литровый багажник спереди.

Пикап GMC Hummer EV отличается брутальным угловатым дизайном с высоким капотом, массивными бамперами и расширенными крыльями. Рубленые поверхности преобладают и в салоне, а на передней панели установлены два дисплея.

Конкретно этот электромобиль GMC Hummer EV в лимитированной стартовой версии Edition 1 (выпущено 2500 таких авто) отличается особыми цветом кузова, отделкой салона и декором снаружи и внутри. Кроме того, установлена дополнительная защита днища. Стоимость такого авто составила 112 тыс. долларов.

К тому же электропикап GMC Hummer EV Edition 1 предлагали только в трехмоторном исполнении на 1014 л. с. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,3 с, а его максимальная скорость ограничена на 200 км/ч.

Огромная батарея емкостью 212,7 кВт∙ч обеспечивает запас хода в 529 км. Кроме того, электромобиль Hummer получил пневмоподвеску с переменным (257-404 мм) клиренсом и управляемые задние колеса, которые позволяют двигаться боком ("режим краба").