Электропикап, стоимостью более 120 тысяч долларов успел преодолеть лишь чуть более 4000 км, прежде чем попал в ДТП, а затем - на аукцион.

Производство Hummer EV началось в январе 2023 года. Цена на базовую двухмоторную версию начиналась с 98 845 долларов. Топовый вариант с тремя электромоторами стоит $130 300. Разбитый автомобиль был представителем передтоповой комплектации, поэтому его стоимость составляет 122 238 долларов. Однако теперь, его продали по цене металлолома, ведь вся его передняя часть была фактически уничтожена.

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Этот Hummer EV был продан на аукционе в Бейкерсфилде, Калифорния. Точная стоимость лота, а также кто стал владельцем авто и будет ли этот Hummer восстановлен – неизвестно. Hummer EV оснащен массивным аккумуляторным блоком, содержащим 24 модуля таких элементов с общей емкостью 246 кВт-ч, однако водителю доступно всего 212 кВт-ч.

Благодаря такому массивному аккумулятору вес автомобиля превышает 4,5 тонны. Однако, даже при такой массе внедорожник разгоняется до 100 км/ч всего за 3,5 секунды, а в варианте с тремя электромоторами автомобиль имеет мощность более 1000 л.с. и 15 590 Нм крутящего момента.

Именно поэтому, управлять этим настоящим "монстром" очень трудно и справиться с этой задачей смогут не все. Водителю этого Hummer EV это точно не удалось. Автомобиль получил удар в переднюю часть. Капот смяло до лобового стекла, а элементы правой подвески вырвало.

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Дорогостоящие фара и светодиодные фонари разбиты вдребезги, а в салоне сработала подушка безопасности водителя. На момент аварии автомобиль преодолел чуть более 4000 км, поэтому страховая компания покрыла это ДТП владельцу авто. По каким причинам произошла авария не сообщается, однако водитель получил полную сумму компенсации от страховщиков.