Електропікап, вартістю понад 120 тисяч доларів встиг подолати лише трохи більше ніж 4000 км, перш ніж потрапив в ДТП, а згодом – на аукціон.

Виробництво Hummer EV почалось у січні 2023 року. Ціна на базову двомоторну версію починалась з 98 845 доларів. Топовий варіант з трьома електромоторами коштує $130 300. Розбитий автомобіль був є представником передтопової комплектації, тому його вартість становить 122 238 доларів. Однак тепер, його продали за ціною металобрухту, адже вся його передня частина була фактично знищена.

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Цей Hummer EV було продано на аукціоні в Бейкерсфілді, Каліфорнія. Точна вартість лоту, а також хто став власником авто та чи буде цей Hummer відновлено – невідомо. Hummer EV оснащений масивним акумуляторним блоком, що містить 24 модулі таких елементів із загальною ємністю 246 кВт-год, проте водієві доступно всього 212 кВт-год.

Завдяки такому масивному акумулятору вага автомобіля перевищує 4,5 тони. Однак, навіть при такій масі позашляховик розганяється до 100 км/год всього за 3,5 секунди, а у варіанті з трьома електромоторами автомобіль має потужність понад 1000 к.с. та 15 590 Нм крутного моменту.

Саме тому, кермувати цим справжнім “монстром” дуже важко й впоратись з цим завданням зможуть не всі. Водію цього Hummer EV це точно не вдалось. Автомобіль зазнав удару в передню частину. Капот зім’яло аж до лобового скла, а елементи правої підвіски вирвало.

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Дороговартісні фара та світлодіодні ліхтарі розбиті вщент, а в салоні спрацювала подушка безпеки водія. На момент аварії автомобіль подолав трохи більше ніж 4000 км, тому страхова компанія покрила це ДТП власнику авто. За яких причин сталася аварія не повідомляється, проте водій отримав повну суму компенсації від страховиків.