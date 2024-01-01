У Києві з'явився перший електричний Hummer

У центрі Києва засвітився GMC Hummer EV у рідкісній лімітованій версії Edition1 на 1000 сил. Він є одним із перших електропікапів цієї моделі в Україні. Про появу цього незвичайного авто інформує focus.ua.

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Електричний Hummer – справжній гігант, який сягає 5,5 м завдовжки та важить 4,3 тонни (для нього потрібні водійські права категорії С1). Вантажність авто складає 590 кг, також є 320-літровий багажник спереду.

Пікап GMC Hummer EV вирізняється брутальним рубленим дизайном із високим капотом, масивними бамперами та розширеними крилами. Гострі поверхні переважають і в салоні, а на передній панелі встановлено два дисплеї.

Конкретно цей електромобіль GMC Hummer EV у лімітованій стартовій версії Edition1 (випущено 2500 таких авто) вирізняється особливими кольором кузова, оздобленням салону і декором зовні та всередині. Крім того, встановлено додатковий захист днища. Вартість такого авто становила 112 тис. доларів.

До того ж електропікап GMC Hummer EV Edition 1 пропонували лише в тримоторному виконанні на 1014 к. с. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 3,3 с, а його максимальна швидкість обмежена на 200 км/год.

Величезна батарея ємністю 212,7 кВт-год забезпечує запас ходу в 529 км. Крім того, електромобіль Hummer отримав пневмопідвіску зі змінним (257-404 мм) кліренсом та керовані задні колеса, які дозволяють рухатися боком ("режим краба").