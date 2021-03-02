2 марта в Киеве заметили автомобиль Porsche Taycan, который раскрасили под цвета полицейской машины.

При первом взгляде на автомобиль можно подумать, что это действительно полицейские. Но если присмотреться, то можно увидеть рекламные надписи на машине. Таким образом решили прорекламировать украинский фильм, который вскоре выйдет в прокат.

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К слову, пока реакции от правоохранителей на данный автомобиль не было, хотя вряд ли он останется незамеченным со стороны полиции.

За незаконное использование на одежде, транспортных средствах, зданиях, бланках признаков принадлежности, наименований Национальной полиции или производных от него, в том числе - изложенных на иностранном языке, предусмотрено наложение штрафа от двух до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 - 51 тыс грн) .