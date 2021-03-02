2 березня в Києві помітили автомобіль Porsche Taycan, який розфарбували під кольори поліцейської машини.

При першому погляді на автомобіль можна подумати, що це дійсно поліцейські. Але якщо придивитися, то можна побачити рекламні написи на машині. Таким чином вирішили прорекламувати український фільм, який незабаром вийде в прокат.

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До слова, поки реакції від правоохоронців на даний автомобіль не було, хоча навряд чи він залишиться непоміченим з боку поліції.

За незаконне використання на одязі, транспортних засобах, будівлях, бланках ознак належності, найменування Національної поліції або похідних від нього, у тому числі – викладених іноземною мовою,передбачено накладення штрафу від двох до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (34 - 51 тис грн).