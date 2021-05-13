В Киеве на продажу выставили ГАЗ-12. Легендарный советский "членовоз", предшественник знаменитой ГАЗ-13 "Чайка".

За раритетный автомобиль 1955 года выпуска, который сохранился почти в идеальном состоянии, хотят получить 100 тысяч долларов.

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ГАЗ-12 – представительная модель Горьковского автозавода. В основном она использовалась как служебный автомобиль, предназначенный для высшей советской партийной и правительственной номенклатуры. Всего с 1949 по 1959 год было выпущено 21 527 экземпляров.

На ГАЗ-12 впервые в советской практике была применена 3-ступенчатая гидромеханическая трансмиссия, обеспечивающая плавный разгон с места и удобство управления передачами. Также ГАЗ-12 стал первым автомобилем, который имеет несущий кузов с тремя рядами сидений.

Автомобиль оснащен родным шестицилиндровым рядным двигателем, рабочим объемом 3,5 литра и мощностью 90 л.с., что по тем временам было отличным результатом.