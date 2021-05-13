В Києві на продаж виставили ГАЗ-12. Легендарний радянський "членовоз", попередник знаменитої ГАЗ-13 "Чайка".

За раритетний автомобіль 1955 року випуску, який зберігся майже в ідеальному стані, хочуть отримати 100 тисяч доларів.

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ГАЗ-12 - представницька модель Горьковського автозаводу. В основному він використовувався як службовий автомобіль, призначений для вищої радянської партійної та урядової номенклатури. Всього з 1949 по 1959 рік було випущено 21 527 екземплярів.

На ГАЗ-12 вперше в радянській практиці було застосовано 3-ступінчаста гідромеханічна трансмісія, що забезпечує плавний розгін з місця і зручність управління передачами. Також ГАЗ-12 став першим автомобілем, що має несучий кузов з трьома рядами сидінь.

Автомобіль обладнано рідним шестициліндровим рядним двигуном робочим об'ємом 3,5 літра і потужністю 90 к.с. що на ті часи було відмінним результатом.