Владелец престижного Audi Q7 при продаже машины столкнулся с попыткой ее украсть.

Происшествие произошло вблизи метро "Академгородок” в Святошинском районе столицы. "Несколько минут назад в отделение банка ПУМБ в метро забежал мужчина с криками, что за ним бегут двое вооруженных мужчин, - говорится на канале в ФБ “Киев Оперативный”. - Оказалось, что до этого мужчина пытался продать свой автомобиль Audi Q7 и эти двое неизвестных, угрожая оружием, хотели завладеть автомобилем под видом покупателей. К счастью, им это не удалось. Но, удалось сбежать. Сейчас на месте работает полиция".

Напомним, что полиция отчиталась об успехах по выявлению угнанных автомобилей.