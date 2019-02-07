Власник престижного Audi Q7 при спробі продажу автівки зіткнувся з намаганням її вкрасти.

Пригода сталася поблизу метро "Академмістечко” у Святошинському районі столиці. "Кілька хвилин тому в відділення банку ПУМБ у метро забіг чоловік з криками, що за ним біжать двоє озброєних чоловіків, - йдеться на каналі в ФБ “Київ Оперативний”. - Виявилося, що до цього чоловік намагався продати свій автомобіль Audi Q7 і ці двоє невідомих, погрожуючи зброєю, хотіли заволодіти автомобілем під виглядом покупців. На щастя, їм це не вдалося. Але, вдалося втекти. Зараз на місці працює поліція".

Нагадаємо, що поліція прозвітувала про успіхи щодо виявлення вкрадених автомобілів.