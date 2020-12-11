Ситуация с трафиком осложняется водителями, которые не подготовились к зимнему сезону.

В Киеве продолжается борьба с гололедом. Городские власти призывают водителей соблюдать безопасную дистанцию. Об этом говорится в сообщении КГГА в Telegram.

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На дорогах столицы работает 341 единица спецтехники и 50 бригад по ручной уборке, которые обрабатывают дороги посыпочными материалами для профилактики гололеда. Дорожники посыпают также лестницы и тротуары.

"Призываем соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию и отказаться от рискованных маневрирований. А также не использовать транспорт с летними шинами, чтобы не подвергать опасности себя и других участников движения", – отмечается в сообщении.

Напомним, на дорогах Киева со вчерашнего дня сильный гололед. Патрульные получают повышенное количество вызовов о ДТП, поэтому призывают и водителей, и пешеходов быть особенно осмотрительными.