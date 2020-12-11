Ситуація із трафіком ускладнюється водіями, які не підготувались до зимового сезону.

У Києві триває боротьба з ожеледицею. Міська влада закликає водіїв дотримуватись безпечної дистанції. Про це йдеться у повідомленні КМДА у Telegram.

Читайте також: Українці втрачають інтерес до вживаних електромобілів

На дорогах столиці працює 341 одиниця спецтехніки та 50 бригад з ручного прибирання, які обробляють дороги посипальними матеріалами для профілактики ожеледиці. Дорожники посипають також сходи і тротуари.

"Закликаємо дотримуватись швидкісного режиму, безпечної дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань. А також не використовувати транспорт із літніми шинами, аби не наражати на небезпеку себе та інших учасників руху", - наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, на дорогах Києва відучора сильна ожеледиця. Патрульні отримують підвищену кількість викликів про ДТП, тому закликають і водіїв, і пішоходів бути особливо обачними.