Появление наземных пешеходных переходов связано с выполнением "норм безбарьерности и доступности". В то же время такие переходы замедляют движение транспорта и уменьшают пропускную способность улиц.

Как сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА, уже начались подготовительные работы для обустройства наземного пешеходного перехода, дублирующего подземный на перекрестке улиц Старобориспольской и Николая Хвылевого.

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В частности, на этом перекрестке понизят бордюрный камень, обустроят тактильную плитку, установят соответствующие дорожные знаки и светофоры. Работы планируют завершить за 2 недели. При благоприятной погоде нанесут дорожную разметку.

На 2024 год запланировано также обустроить дублирующие наземные пешеходные переходы по следующим адресам: