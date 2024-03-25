Появление наземных пешеходных переходов связано с выполнением "норм безбарьерности и доступности". В то же время такие переходы замедляют движение транспорта и уменьшают пропускную способность улиц.
Как сообщает департамент транспортной инфраструктуры КГГА, уже начались подготовительные работы для обустройства наземного пешеходного перехода, дублирующего подземный на перекрестке улиц Старобориспольской и Николая Хвылевого.
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В частности, на этом перекрестке понизят бордюрный камень, обустроят тактильную плитку, установят соответствующие дорожные знаки и светофоры. Работы планируют завершить за 2 недели. При благоприятной погоде нанесут дорожную разметку.
На 2024 год запланировано также обустроить дублирующие наземные пешеходные переходы по следующим адресам:
- ул. Демеевская – просп. Валерия Лобановского;
- ул. Владимира Брожко – просп. Валерия Лобановского;
- ул. Вадима Гетьмана – ул. Алексея Тихого;
- ул. Константиновская – ул. Верхний Вал.