Городские власти отвозят мешающие движению автомобили на безопасные места.

Эвакуаторы КП "Киевтранспарксервис" ежедневно освобождают улицы города от автомобилей, мешающих проезду, сообщает заместитель городского головы Киева Константин Усов.

Также интересно как безопасно переночевать в авто во время эвакуации.

В частности, за 14 марта три коммунальных эвакуатора переместили 16 автомобилей:

7 машин – с ул. Анны Ахматовой на безопасное место по ул. Ревуцкого

2 машины – с центрального железнодорожного вокзала на Софиевскую Борщаговку

7 машин забрали из Воздухофлотского проспекта.

Большинство машин повреждены в результате ДТП, вероятнее всего, оставлены владельцами.

Константин Усов обратился к водителям: сегодня важно иметь свободный проезд к объектам критической инфраструктуры: вокзалов, аэропортов, больниц и тому подобное. Не паркуйте и не оставляйте свои авто так, чтобы они мешали проезду других!