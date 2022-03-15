Міська влада відвозить автомобілі, які заважають руху, на безпечні місця.

Евакуатори КП "Київтранспарксервіс" щодня звільняють вулиці міста від автомобілів, які заважають проїзду, повідомляє заступник міського голови Києва Костянтин Усов.

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Зокрема, за 14 березня три комунальних евакуатори перемістили 16 автівок:

7 машин – з вул. Анни Ахматової на безпечне місце на вул. Ревуцького

2 машини – з центрального залізничного вокзалу на Софіївську Борщагівку

7 машин забрали з Повітрофлотського проспекту.

Більшість машин пошкоджені внаслідок ДТП, найімовірніше покинуті власниками.

Костянтин Усов звернувся до водіїв: сьогодні надважливо мати вільний проїзд до об'єктів критичної інфраструктури: вокзалів, аеропортів, лікарень тощо. Не паркуйте і не залишайте свої автівки так, щоб вони заважали проїзду інших!