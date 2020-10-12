В Киеве продолжают устанавливать делиниаторы, чтобы исключить парковку автомобилей.

На этот раз было установлено шестьдесят делиниаторов на улице Генерала Шаповалова в Соломенском районе.

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Столбики установили на участке длиной 85 метров возле домов №2 и 2А чтобы предотвратить парковку автомобилей.

Напомним, что кроме делиниаторов столичные власти активно устанавливают антипаркировочные столбики даже в тех местах, где Правила дорожного движения не запрещают парковку. “В целом, в городе уже установили почти 6 000 антипарковочных столбиков. Пока преимущественно в центральной части столицы", – сообщают в КГГА.