В Києві продовжують встановлювати делініатори, аби унеможливити паркування автомобілів.

Цього разу було встановлено шістдесят делініаторів на вулиці Генерала Шаповалова у Солом'янському районі.

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Стовпчики встановили на ділянці довжиною 85 метрів біля будинків №2 та 2А аби запобігти паркуванню автомобілів.

Нагадаємо, що окрім делініаторів столична влада активно встановлює антипаркувальні стовпчики навіть у тих місцях, де Правила дорожнього руху не заборонять паркування. “Загалом, у місті вже встановили майже 6 000 антипаркувальних стовпчиків. Поки що переважно в центральній частині столиці”, - повідомляють у КМДА.