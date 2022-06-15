Несмотря на войну в столице, продолжаются ремонты дорог и восстановление разметки. Особое внимание уделяется велосипедной инфраструктуре.

В столице продолжаются работы по нанесению дорожной разметки. На сегодняшний день она уже нанесена на более 60 магистральных улицах общегородского и районного значения. Об этом в эфире телеканала "Киев" сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

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Работы по нанесению дорожной разметки уже завершены на ул. Крещатик, ул. Братиславской, Европейской площади, ул. Владимирской, ул. Богатырской, Михайловской площади, ул. Соломенской, ул. Богдана Хмельницького, просп. Науки, просп. Валерия Лобановского, Столичном шоссе, Приднепровском шоссе.

На днях должно начаться нанесение дорожной разметки на Харьковском шоссе, просп. Броварском, ул. Мечникова. В ближайшее время работы также запланированы на ул. Ревуцкого, ул. Курнатовского, ул. Березняковской, ул. Софиевской, ул. Герцена и остальной части улично-дорожной сети в пределах выделенных средств.

Николай Поворозник отметил, что город также делает акцент на восстановлении разметки велосипедной инфраструктуры. Ведь количество пользователей велосипедами, самокатами и другими индивидуальными транспортными средствами имеет сезонный рост.