Попри війну у столиці продовжуються ремонти доріг та відновлення розмітки. Особливу увагу приділяють велосипедній інфраструктурі.

У столиці тривають роботи з нанесення дорожньої розмітки. На сьогодні її вже нанесено на понад 60 магістральних вулицях загальноміського і районного значення. Про це в ефірі телеканалу “Київ” повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

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Роботи з нанесення дорожньої розмітки вже завершено на вул. Хрещатик, вул. Братиславській, Європейській площі, вул. Володимирській, вул. Богатирській, Михайлівській площі, вул. Солом’янській, вул. Богдана Хмельницького, просп. Науки, просп. Валерія Лобановського, Столичному шосе, Наддніпрянському шосе.

Днями має розпочатися нанесення дорожньої розмітки на Харківському шосе, просп. Броварському, вул. Мечникова. Найближчим часом роботи також заплановані на вул. Ревуцького, вул. Курнатовського, вул. Березняківській, вул. Софіївській, вул. Герцена та решті вулично-дорожньої мережі в межах виділених коштів.

Микола Поворозник зазначив, що місто також робить акцент на поновленні розмітки велосипедної інфраструктури. Адже кількість користувачів велосипедами, самокатами та іншими індивідуальним транспортними засобами має сезонне зростання.