В столице продолжаются ежегодные работы по восстановлению разметки. Почти на 190 столичных улицах уже обновлена дорожная разметка.

Столичные дорожники продолжают обновлять дорожную разметку. Сейчас она нанесена почти на 190 улицах. Это около 78% от планируемого объема работ.

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В общей сложности нанесено 881,8 тыс. пог. м продольной разметки и 45,5 тыс. кв. м поперечной. Автодоровцы используют как холодный пластик, так и дорожную краску.

В последние дни дорожную разметку возобновили на улицах Бульварно-Кудрявской, Михаила Коцюбинского, Маршала Рыбалко, Анны Ахматовой, Тампере. Завершено нанесение разметки на всех магистральных улицах и большей части пешеходных переходов.

Также продолжают тратить средства налогоплательщиков для возобновления разметки велосипедов и велопереездов.