У Столиці продовжуються щорічні роботи з відновлення розмітки. Майже на 190 столичних вулицях вже поновлено дорожню розмітку.

Столичні дорожники продовжують поновлювати дорожню розмітку. Нині її нанесено майже на 190 вулицях. Це близько 78% від запланованого обсягу робіт.

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Загалом нанесено 881,8 тис. пог. м повздовжньої розмітки і 45,5 тис. кв. м поперечної. Автодорівці використовують як холодний пластик, так і дорожню фарбу.

Останніми днями дорожню розмітку поновили на вулицях Бульварно-Кудрявській, Михайла Коцюбинського, Маршала Рибалка, Анни Ахматової, Тампере. Завершено нанесення розмітки на всіх магістральних вулицях і на більшій частині пішохідних переходів.

Також продовжують витрачати кошти платників податків для поновлення розмітки велосмуг і велопереїздів.