Столичные полицейские задержали нетрезвого работника автомойки за угон автомобиля клиента.

Работник мойки в нетрезвом состоянии решил покататься на чужой “Тесле”, взяв ключи, которые владелец оставил сотрудникам заведения. В итоге мужчина не справился с управлением и попал в ДТП. Теперь ему грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В полицию Киева обратился владелец электромобиля, который сообщил о похищении своей Tesla. Он оставил автомобиль и ключи на автомойке, а когда вернулся, его автомобиля уже не было. Почти одновременно полицейские получили информацию о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Освободителей. На месте происшествия правоохранители обнаружили разыскиваемый автомобиль “Тесла” и мужчину, который был за рулем. Злоумышленником оказался сотрудник автомойки 1985 года рождения, который объяснил свои действия тем, что хотел покататься.

Полицейские провели тестирование правонарушителя на состояние опьянения – прибор Драгер показал 2.36 промилле.

Сотрудника автомойки задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Также полицией открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины – незаконное завладение транспортным средством. За содеянное мужчине грозит до двенадцати лет тюрьмы с конфискацией имущества или без таковой.