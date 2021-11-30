Столичні поліцейські затримали нетверезого працівника автомийки за викрадення автомобіля клієнта.

Працівник мийки напідпитку вирішив покататися на чужій “Теслі”, взявши ключі, які власник залишив співробітникам закладу. Зрештою чоловік не впорався з керуванням і потрапив у ДТП. Тепер йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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До поліції Києва звернувся власник електромобіля, який повідомив про викрадання своєї Tesla. Він залишив автомобіль і ключі на автомийці, а коли повернувся його автомобіля вже не було. Майже одночасно поліцейські отримали інформацію про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Визволителів. На місці події правоохоронці виявили розшукуваний автомобіль “Тесла” і чоловіка, який був за кермом.Зловмисником виявився співробітник автомийки 1985 року народження, який пояснив свої дії тим, що хотів покататися.

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Співробітника автомийки затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Також поліцією розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 289 Кримінального кодексу України – незаконне заволодіння транспортним засобом. За скоєне чоловіку загрожує до дванадцяти років в’язниці з конфіскацією майна або без такої.