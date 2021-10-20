Водій автовежі, якого вже позбавили "прав" за керування у стані алкогольного сп’яніння, знову сів за кермо нетверезим та спричинив ДТП у якому постраждали люди. Зупинили його не поліцейські, а звичайні громадяни.

Вчора в Оболонському районі столиці нетверезий водій сів за кермо автовежі та скоїв ДТП, у якому травми отримали троє людей. А потім втік і влаштував перегони містом. Зупинити порушника допомогли небайдужі громадяни.

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Патрульні, які прибули на місце зупинки, виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов освідування на стан алкогольного сп'яніння, результат перевірки приладом Драгер — 1,65 проміле. Що майже у 8 разів більше встановленої норми.

За інформацією поліції цього ж нетверезого водія на початку року суд вже позбавив права керування на 1 рік за те, що їздив у стані алкогольного сп’яніння.

Наразі він отримав протокол за керування у стані сп'яніння за ч.2 ст. 130 КУпАП, також постанову за ч. 4 ст. 126, оскільки він вже був позбавлений права керування. Адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 126 КУпАП передбачає накладення штрафу у розмірі 20 400 гривень, а от за повторне керування в стані сп’яніння на водія чекатиме накладення штрафу у розмірі 34 000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки.