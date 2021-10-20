Водитель автовышки, которого уже лишили "прав" за управление в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль нетрезвым и стал причиной ДТП в котором пострадали люди. Остановили его не полицейские, а обычные граждане.

Вчера в Оболонском районе столицы нетрезвый водитель сел за руль автовышки и совершил ДТП, в котором травмы получили три человека. А потом сбежал и устроил гонки по городу. Остановить нарушителя помогли неравнодушные граждане.

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Патрульные, прибывшие на место остановки, обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, результат проверки прибором Драгер – 1,65 промилле. Что почти в 8 раз больше установленной нормы.

По информации полиции этого же нетрезвого водителя в начале года суд уже лишил права управления на 1 год за то, что он ездил в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас он получил протокол за управление в состоянии опьянения по ч.2 ст. 130 КУоАП, также постановление по ч. 4 ст. 126, поскольку он уже был лишен права управления. Административная ответственность по ч. 4 ст. 126 КУоАП предусматривает наложение штрафа в размере 20 400 гривен, а вот за повторное управление в состоянии опьянения водителя ждет наложение штрафа в размере 34 тысяч гривен с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года.