В столице нетрезвый водитель Volvo въехал в забор СТО на улице Межигорской.

Когда патрульные прибыли на место, то водителя на месте не было. Позже к патрульным подошел мужчина с признаками опьянения. Патрульных он уверял, что за рулем находился его товарищ, но очевидцы происшествия прямо указали на данного гражданина.

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Мужчина также сообщил, что не имеет документов на автомобиль, но по требованию инспекторов показал свои вещи, среди которых нашлись и документы. Инспекторы предложили водителю пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте с помощью прибора Драгер, на что он согласился. Результат — положительный, 1,33 промилле, что более чем в 6 раз превышает разрешенный уровень.

На мужчину патрульные составили протоколы по ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) и по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУпАП.

Всего за минувшие выходные патрульные выявили 67 водителей с признаками опьянения. Некоторые из них попали в ДТП, как герой нашей истории.