У столиці нетверезий водій Volvo в'їхав у паркан СТО на вулиці Межигірській.

Коли патрульні прибули на місце, то керманича на місці не було. Пізніше до патрульних підійшов чоловік з ознаками сп'яніння. Патрульних він запевняв, що за кермом перебував його товариш, але очевидці події прямо вказали на громадянина.

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Чоловік також повідомив, що не має документів на автомобіль, але на вимогу інспекторів показав свої речі, серед яких знайшлися й документи. Інспектори запропонували водію пройти огляд на стан сп'яніння на місці за допомогою приладу Драгер, на що він погодився. Результат — позитивний, 1,33 проміле, що більше ніж в 6 разів перевищує дозволений рівень.

На чоловіка патрульні склали протоколи за ст.130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння) та за ст.124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) КУпАП.

Загалом за минулі вихідні патрульні виявили 67 водіїв з ознаками сп'яніння. Деякі з них потрапили у ДТП, як герой нашої історії.