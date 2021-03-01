Следователи полиции Киева сообщили о подозрении работнику автосалона за угон машины.

Мужчина готовился к совершению преступления: приобрел номерные знаки на авто и узнавал, где в заведении хранят ключи от машин. Сейчас ему объявлено о подозрении и продолжается досудебное расследование. За содеянное злоумышленнику грозит до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В столичную полицию обратились представители автосалона на улице Столичное шоссе с сообщением об угоне автомобиля. Чтобы установить обстоятельства произошедшего, оперативный дежурный направил на вызов следственно-оперативную группу территориального подразделения.

По словам следователя Голосеевского управления полиции Владислава Кузьменко, проанализировав видео с камер наблюдения, оказалось, что к угону причастен сотрудник заведения, которого недавно устроили на работу:

"Мужчина узнал, где хранился ключ от машины, и заранее купил новый государственный номерной знак. Когда другие коллеги ушли с работы, он завладел автомобилем и скрылся на "Мерседесе". Благодаря сотрудничеству с полицейскими Черкасской области и работниками СТО, где фигурант остановился отремонтировать магнитолу, мужчину задержали. Злоумышленником оказался неоднократно судимый 33-летний уроженец Черкасской области".

Следователи объявили мужчине о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Сейчас продолжается досудебное расследование. Мужчине грозит от восьми до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.