Слідчі поліції Києва повідомили про підозру працівнику автосалону за викрадення автівки.

Чоловік готувався до вчинення злочину: придбав номерні знаки на авто та дізнавався, де у закладі зберігають ключі від машин. Наразі йому оголошено про підозру та триває досудове розслідування. За скоєне зловмиснику загрожує до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Читайте також: В Києві почастішали випадки евакуації авто з дітьми всередині

До столичної поліції звернулися представники автосалону на вулиці Столичне шосе із повідомленням про викрадення автомобіля. Аби встановити обставин події, оперативний черговий направив на виклик слідчо-оперативну групу територіального підрозділу.

За словами слідчого Голосіївського управління поліції Владислава Кузьменка, проаналізувавши відео з камер спостереження, виявилося, що до угону причетний співробітник закладу, якого нещодавно влаштували на роботу:

"Чоловік дізнався, де зберігався ключ від машини, та заздалегідь купив новий державний номерний знак. Коли інші колеги пішли з роботи, він заволодів автомобілем і втік на "Мерседесі". Завдяки співпраці із поліцейськими Черкаської області та працівниками СТО, де фігурант зупинився відремонтувати магнітолу, чоловіка затримали. Зловмисником виявився неодноразово судимий 33-річний уродженець Черкащини".

Слідчі оголосили чоловіку про підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування. Чоловіку загрожує від восьми до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.