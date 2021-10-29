В Киеве создание велоинфраструктуры за счет уменьшения пространства для автомобилистов и пешеходов происходит впечатляющими темпами. Для усиления позиций велосипедистов уже создали отдельный документ.

Киевские чиновники тратят все больше средств налогоплательщиков на создание велоинфраструктуры. За 10 месяцев этого года благодаря устройству новых велодорожек и велодорог, перераспределения дорожного пространства и увеличению количества полос общественного транспорта, по которым разрешено движение велосипедистов, велоинфраструктура столицы увеличилась на 76,2 км. Именно столько пространства забрали у других участников дорожного движения.

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"Работы продолжаются, и до конца года будем иметь еще несколько улиц с устроенной велосипедной инфраструктурой", – заявил заместитель председателя КГГА Александр Густелев.

"Важно, что велоинфраструктура увеличивается не только количественно, но и качественно. В этом году мы ввели новые для Киева элементы, которые повышают безопасность и комфорт передвижения велосипедистов: левоповоротные велосипедные зоны ожидания начали ограждать бортами от зон парковки. Также начали применять коробчатую (вафельную) разметку на больших перекрестках", – рассказал чиновник.

Как отметил Александр Густелев, постепенно чиновники подошли к этапу, когда все эти вещи надо унифицировать и нормировать. Для этого велосектор Департамента транспортной инфраструктуры и постоянно действующая рабочая группа "Киевская мастерская города", которая работает при ДТИ, разработала альбом типовых схем организации велосипедной инфраструктуры города Киева. Его цель – унифицировать проектирование и устройство такой инфраструктуры на различных участках улично-дорожной сети.

"Впервые предложено решение для нанесения разметки велосипедных дорожек и велосипедных полос при устройстве дорожных холмов типа "берлинская подушка", пересечения с трамвайными путями, конструктивном отделении велосипедных полос от зоны парковки, обустройство велосипедных полос встречного движения, а также при устройстве улиц совместного движения велосипедистов и автотранспорта. Кроме того, обосновано уменьшение размеров разметки 1.14.1 "зебра" из-за велосипедных дорожек", – проинформировал заместитель председателя КГГА.

Он обратил внимание, что альбом дополняет теоретические основы концепции развития велосипедной инфраструктуры города Киева, утвержденной решением Киевсовета №7/4071 от 08.02.2018 года, и является локальным уточнением к ДБН В. 2.3-5:2018 "Улицы и дороги населенных пунктов", ДСТУ 2587:2021 "Разметка дорожная" и ДСТУ 8906:2019 "Планирование и проектирование велосипедной инфраструктуры". Наработки альбома уже приняты в работу всеми коммунальными предприятиями, ответственными за устройство велосипедной инфраструктуры в г. Киеве.