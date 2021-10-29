У Києві створення велоінфраструктури за рахунок зменшення простору для автомобілістів і пішоходів відбувається вражаючими темпами. Для посилення позицій велосипедистів вже створили окремий документ.

Київські чиновники витрачають все більше коштів платників податків на створення велоінфраструктури. За 10 місяців цього року завдяки влаштуванню нових велодоріжок та велосмуг, перерозподілу дорожнього простору та збільшенню кількості смуг громадського транспорту, якими дозволено рух велосипедистів, веломережа столиці збільшилась на 76,2 км. Саме стільки простору забрали в інших учасників дорожнього руху.

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"Роботи продовжуються, і до кінця року матимемо ще кілька вулиць із влаштованою велосипедною інфраструктурою", - заявив заступник голови КМДА Олександр Густєлєв.

"Важливо, що велоінфраструктура збільшується не тільки кількісно, а й якісно. Цього року ми ввели нові для Києва елементи, які підвищують безпеку і комфорт пересування велосипедистів: лівоповоротні велосипедні зони очікування почали відгороджувати бортами від зон паркування. Також почали застосовувати коробчасту (вафельну) розмітку на великих перехрестях", – розповів чиновник.

Як зазначив Олександр Густєлєв, поступово чиновники підійшли до етапу, коли всі ці речі треба уніфікувати та унормувати. Для цього велосектор Департаменту транспортної інфраструктури та постійно діюча робоча група "Київська майстерня міста", яка працює при ДТІ, розробила альбом типових схем організації велосипедної інфраструктури міста Києва. Його мета – уніфікувати проектування та влаштування такої інфраструктури на різних ділянках вулично-дорожньої мережі.

"Уперше запропоновано рішення для нанесення розмітки велосипедних доріжок та велосипедних смуг при влаштуванні дорожніх пагорбів типу "берлінська подушка", перетину з трамвайними коліями, конструктивному відокремленні велосипедних смуг від зони паркування, влаштуванні велосипедних смуг зустрічного руху, а також влаштуванні вулиць спільного руху велосипедистів та автотранспорту. Крім того, обґрунтовано зменшення розмірів розмітки 1.14.1 "зебра" через велосипедні доріжки", – поінформував заступник голови КМДА.

Він звернув увагу, що альбом доповнює теоретичні засади концепції розвитку велосипедної інфраструктури міста Києва, затвердженої рішенням Київради №7/4071 від 08.02.2018 року, та є локальним уточненням до ДБН В.2.3-5:2018 "Вулиці та дороги населених пунктів", ДСТУ 2587:2021 "Розмітка дорожня" та ДСТУ 8906:2019 "Планування та проектування велосипедної інфраструктури". Напрацювання альбому вже прийняті в роботу всіма комунальними підприємствами, відповідальними за влаштування велосипедної інфраструктури в м. Києві.