В Киеве увеличивается количество кольцевых развязок. Урбанисты считают их безопасным видом разведения потоков транспорта.

Работники КП ШЭУ Днепровского района сделали "островок" кругового движения по ул. Петра Вершигоры. Работы выполнены согласно изменениям схемы организации движения и "во избежание осложнений в движении транспорта".

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Запланирована реконструкция шести перекрестков с обустройством круговых развязок. Так, на улице Подвысоцкого возле больницы №12 работы по созданию "кольца" малого радиуса, островка опасности для пешеходов и вело дорожки уже завершились в прошлом году. Также создано кольцо на перекрестке улиц Николая Кибальчича и проспекта Шухевича.

Киевские специалисты предлагают в будущем сделать кольцевые развязки на перекрестках:

– ул. Ахматовой и ул. Драгоманова;

– ул. Ахматовой и ул. Урловской;

– ул. Вышгородской, просп. Правды и ул. Ивашкевича;

– ул. Братиславского и Лесного проспекта;

– просп. Алишера Навои и ул. Курнатовского;

– ул. Харченко и ул. Промышленная.