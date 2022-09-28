У Києві збільшується кількість кільцевих розв’язок. Урбаністи вважають їх безпечним видом розведення потоків транспорту.

Працівники КП ШЕУ Дніпровського району влаштували "острівець" кругового руху по вул. Петра Вершигори. Роботи виконано згідно зі змінами схеми організації руху та "щоби уникнути ускладнень в русі транспорту".

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Заплановано реконструкцію шести перехресть з облаштуванням кругових розв’язок. Так, на вулиці Підвисоцького біля лікарні №12 роботи зі створення "кільця" малого радіуса, острівця небезпеки для пішоходів та вело доріжки вже завершилися минулого року. Також створено кільце на перехресті вулиць Миколи Кібальчича та проспекту Шухевича.

Київські спеціалісти пропонують в майбутньому влаштувати кільцеві розв’язки на перехрестях:

- вул. Ахматової та вул. Драгоманова;

- вул. Ахматової та вул. Урлівської;

- вул. Вишгородської, просп. Правди та вул. Івашкевича;

- вул. Братиславської та Лісового проспекту;

- просп. Алішера Навої та вул. Курнатовського;

- вул. Харченка та вул. Промислова.

Нові кільцеві розв’язки планується влаштувати в рамках реалізації проекту "Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України".