В Киеве сделали бесплатную парковку для участников боевых действий

В приложении "Киев Цифровой" внедрен сервис бесплатной парковки для УБД. Об этом сообщил заместитель председателя КГГА по вопросам цифровизации Петр Оленич. "Благодаря новому сервису в Киев Цифровой военные имеют возможность получить право бесплатной парковки, подтвердив свои данные", – сообщил он.

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Чтобы участники боевых действий могли воспользоваться правом бесплатной парковки, в приложение добавлена возможность вносить соответствующий статус.

В частности, в профиле пользователя появился новый раздел – "Социальный статус". В нем жители могут подтвердить свои данные и получить определенные преимущества. Сделать это можно только с подтвержденным аккаунтом через Дію или BankID.

Сейчас доступны "Резидентский статус", что позволяет участвовать в местных опросах исключительно для резидентов Киева, и "Статус Защитника", предназначен для лиц с соответствующим удостоверением участника боевых действий.

После подтверждения статуса в Киев Цифровой участники боевых действий смогут бесплатно пользоваться сервисом почасовой парковки. Впрочем во избежание злоупотреблений бесплатная парковка будет действовать не более чем для пяти авто в месяц для одного человека.

Напомним, что на период военного положения парковки в столице должно было оставаться бесплатным для всех граждан. Об этом говорил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник. “В столицу возвращается все больше горожан. Постепенно увеличивается и количество частных авто на улицах города. Напоминаю горожанам: парковка в столице на период военного положения остается бесплатной. Поэтому, если у вас требуют деньги за парковку, знайте – это мошенники. Вызывайте полицию!” – призвал Николай Поворозник.