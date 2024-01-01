В Києві запровадили безкоштовне паркування для учасників бойових дій

У додатку «Київ Цифровий» впроваджено сервіс безоплатного паркування для УБД. Про це повідомив заступник голови КМДА з питань цифровізації Петро Оленич. «Завдяки новому сервісу в Київ Цифровий військові мають можливість отримати право безкоштовного паркування, підтвердивши свої дані», – повідомив він.

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Щоб учасники бойових дій могли скористатись правом безоплатного паркування, в додаток додана можливість вносити відповідний статус.

Зокрема, у профілі користувача з’явився новий розділ – «Соціальний статус». У ньому мешканці можуть підтвердити свої дані й отримати певні переваги. Зробити це можна лише з підтвердженим акаунтом через Дію або BankID.

Наразі доступні «Резидентський статус», що дає змогу брати участь у місцевих опитуваннях винятково для резидентів Києва, та «Статус Захисника», призначений для осіб із відповідним посвідченням учасника бойових дій.

Після підтвердження статусу в Київ Цифровий учасники бойових дій зможуть безкоштовно користуватися сервісом погодинного паркування. Утім для уникнення зловживань безкоштовне паркування діятиме не більше ніж для п’яти авто на місяць для однієї людини.

Нагадаємо, що на період воєнного стану паркування у столиці мало залишатись безкоштовним для усіх громадян. Про це казав перший заступник голови КМДА Микола Поворозник. “До столиці повертається все більше містян. Поступово збільшується й кількість приватних авто на вулицях міста. Нагадую містянам: паркування у столиці на період воєнного стану залишається безкоштовним. Тому, якщо у вас вимагають кошти за паркування, знайте – це шахраї. Викликайте поліцію!” – закликав Микола Поворозник.