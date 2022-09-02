Несмотря на комендантский час, одна из сетей АЗС возобновила круглосуточную работу.

Во время действия ограничений, установленных военной администрацией столицы, смогут заправляться водители, имеющие специальные пропуски.

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Большинство автозаправочных станций столичной сети АЗК KLO с сентября вернулись к работе в круглосуточном режиме. Об этом говорится на официальном сайте компании.

Когда большинство киевлян спешат вернуться домой к 23:00, в городе продолжают поддерживать жизнь. А чтобы спасатели, медики, пожарные службы и все хранители нашего покоя могли заправить автомобили, выпить кофе или перекусить в любое время суток, большинство АЗК нашей сети возвращаются к графику работы 24/7”, – говорят в сети.

Как отмечают в компании, достаточно открыть приложение KLO и нажать «ближайший АЗК», чтобы узнать актуальный график работы станций и определить, какой ближайший к вам АЗК работает именно в круглосуточном режиме.

Также, чтобы наладить систему поставок и увеличить количество горючего в Киеве и области, сеть АЗС KLO расширила автопарк до 65 бензовозов и 17 газовозов.