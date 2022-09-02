Попри комендантську годину, одна з мереж АЗС відновила цілодобову роботу.

Під час дії обмежень, встановлених військовою адміністрацією столиці, зможуть заправлятись ті водії, які мають спеціальні перепуски.

Читайте також: Пальне буде дорожчати: Верховна Рада ухвалила повернення податків

Більшість автозаправних станцій столичної мережі АЗК KLO з вересня повернулася до роботи у цілодобовому режимі. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

“Коли більшість киян поспішають повернутись додому до 23:00, у місті продовжують підтримувати життя. А щоб рятівники, медики, пожежні служби й усі хранителі нашого спокою могли заправити автівки, випити кави чи перекусити будь-якої миті доби, більшість АЗК нашої мережі повертаються до графіка роботи 24/7”, – кажуть у мережі.

Як зазначають у компанії, достатньо відкрити додаток KLO й натиснути «найближчий АЗК», щоб дізнатись актуальний графік роботи станцій і визначити, який найближчий до вас АЗК працює саме в цілодобовому режимі.

Також, аби налагодити систему постачання і збільшити кількість пального в Києві й області, мережа АЗС KLO розширила автопарк до 65 бензовозів й 17 газовозів.