Учитывая количество дополнительных опций, которые хорошо бросаются в глаза, а также стоимость самого "крутого" номера, можно предположить, что стоимость суперкара приближается к 6 миллионам гривен.

Mercedes – AMG GT S-это престижный автомобиль, способный ускоряться с места до 100 километров в час за 3,8 секунды. Спорткар вряд ли заслуживает эпитета “скромный”, однако его владелец так не думает.

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Согласно прайсам официальных дилеров Mercedes-Benz в Украине, стоимость Mercedes-AMG GT стартует с около 4,3 миллиона гривен или 130 тысяч евро. Mercedes-AMG GT R стоит около 178 тысяч евро или 5,9 миллиона гривен. Версия GT S в ценниках не значится, но стоит дороже GT, но меньше GT R.

Немецкий спорткар оснащен 3996-кубовым мотором V-образным турбомотором. GT S ускоряется до 100 километров в час за 3,8 секунды и развивает максимальную скорость в 310 километров в час. В общем, далеко не скромный автомобиль, а замеченный в Киеве экземпляр еще и довольно яркий и с тюнингом.

А вот номер у автомобиля скромный. По крайней мере, так на нем написано, если мы верно читаем латиницу: SKROMNO1. Поскольку индивидуальный номерной знак в Украине стоит дороже обычного, даже про саму табличку не скажешь, что она скромная. Поиск в базах данных результатов не дал, даже с заменой буквы “О” на ноль “0”, поэтому установить “скромную личность” владельца авто не удалось.